Rússia-Alemanha: alemães já contam com uma vitória no Grupo A3

Rússia e Alemanha defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para o torneio pré-olímpico de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que atravessam momentos distintos.

À entrada para esta partida, a Rússia posiciona-se no último lugar do Grupo A3, com zero pontos, uma vez que ainda não disputou qualquer partida até ao momento, enquanto que a Alemanha é a atual primeira classificada, com dois pontos, após bater (82-76) o México, no jogo de abertura do Grupo A3.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que a Rússia somou duas vitórias (Polónia e Turquia) e três derrotas (Turquia, Lituânia e República Dominicana), ao passo que a Alemanha somou quatro triunfos (República Checa, Tunísia, Itália e México) e um desaire (Montenegro).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade alemã, uma vez que a seleção germânica venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os russos a levarem a melhor nos dois restantes embates.

Recorde-se que apenas os dois primeiros classificados poderão qualificar-se para as meias-finais da fase de apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020.