Rússia-Croácia: cimeira de líderes no Grupo H

Duelo de líderes no Grupo H de apuramento europeu para o Mundial'2022, com a Rússia a receber esta quarta-feira, em Moscovo, a visita da congénere da Croácia, num encontro que colocará frente a frente duas formações com 6 pontos em três jogos.



Ambas com duas vitórias e uma derrota, croatas e russos serão em teoria as duas equipas favoritas para lutar pelo acesso direto à fase final, pelo que ganhar este duelo será meio caminho andado para o conseguir.



Para estas duas equipas este é um regresso à ação depois do Euro'2020, onde os russos ficaram pela fase de grupos, com uma vitória e duas derrotas, ao passo que os croatas caíram nos oitavos-de-final, batidos pela Espanha no prolongamento num duelo de loucos que terminou em 5-3.



Olhando ao registo histórico, a Croácia leva quatro jogos seguidos sem perder diante da Rússia, sendo que o duelo mais recente entre ambas as seleções foi em 2018, no Mundial organizado pela própria Rússia, nos 'quartos', com triunfo nos penáltis. Como será desta?

CÓD 128 Rússia 2.5 Empate 3 Croácia 2.44