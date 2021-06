Rússia-Dinamarca: jogo do tudo ou nada

Jogo com cariz decisivo no Grupo B do Euro'2020, com a Rússia a defrontar a Dinamarca em Copenhaga, num duelo no qual os nórdicos procuram um triunfo que permita continuar a sonhar com o apuramento, ao passo que os russos entram em campo com a sensação de que um empate até pode servir para os seus objetivos de apuramento.



Privada de Yuri Zhirkov, Andrey Mostovoy e com Mario Fernandes em dúvida, a Rússia entra em campo depois da vitória sobre a Finlândia, num jogo no qual deu um passo importante perante um adversário direto. Agora diante de nova equipa nórdica, os russos tentam confirmar o que mostraram nesse duelo, isto perante uma Dinamarca que jogará o tudo ou nada sem Christian Eriksen, mas sempre com o médio em mente.



Este será o segundo duelo da história entre estas duas seleções, com a Rússia a ter vantagem pelo triunfo conseguido precisamente em Copeganha em 2012. Uma vitória com golos de Roman Shirokov e Andrey Arshavin numa equipa que era comandada por Dick Advocaat.

CÓD 112 Rússia 4.81 Empate 3.88 Dinamarca 1.7