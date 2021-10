Rússia-Eslováquia: eslovacos obrigados a vencer

De olho no apuramento para o Mundial'2022, Rússia e Eslováquia jogam esta sexta-feira cartadas que podem ser decisivas neste Grupo H de apuramento. Os russos têm 13 pontos no segundo lugar - os mesmos que os líderes Croácia -, ao passo que os eslovacos são terceiros, com 9 pontos.



Por isso, para os eslovacos, com quatro jogos pela frente, vencer é praticamente obrigatório, sob pena de hipotecar o apuramento para o Mundial, seja diretamente seja via playoff. A turma eslovaca, refira-se, venceu apenas dois dos seis duelos que disputou, tendo marcado 7 golos e sofrido 5.



Quanto à Rússia, com quatro vitórias, um empate e uma derrota, com 10 golos marcados e 4 sofridos, vem de uma ronda de setembro na qual venceu dois jogos e empatou outro, com a particularidade de não ter sofrido golos em nenhum desses duelos.



No que ao confronto direto diz respeito, a Rússia marcou golos nos últimos quatro duelos diante dos eslovacos, isto num registo histórico no qual venceu dois dos sete jogos já realizados. Curiosamente, apesar de ter sofrido sempre nos últimos quatro, os eslovacos venceram dois desses duelos, o mais recente dos quais em março, por 2-1 - o mesmo resultado que se viu no Euro'2016.

CÓD 112 Rússia 1.76 Empate 3.05 Eslováquia 4.1