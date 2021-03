Rússia-Islândia: islandeses surgem em melhor forma

Rússia e Islândia defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 1.ª jornada do Grupo C da fase de grupos do Europeu de sub-21, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que obtiveram resultados distintos quanto às últimas partidas realizadas.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que a Rússia registou duas vitórias (Estónia e Letónia), um empate (Eslovénia) e duas derrotas (Polónia e Hungria), enquanto que a Islândia somou quatro triunfos (Suécia, Luxemburgo, Irlanda e Arménia) e um desaire (Itália).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Rússia, seleção que venceu todos os dois confrontos até ao momento disputados entre os dois países. Estaremos perto de uma terceira vitória para a formação russa?