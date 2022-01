Rússia-Lituânia: duelo de abertura no Grupo F do Europeu de andebol

CÓD 291 Rússia 1.09 Empate 13.5 Lituânia 6.85

Num duelo da ronda de abertura do Europeu de andebol, Rússia e Lituânia encontram-se esta quinta-feira em Kosice, numa partida que colocará frente a frente duas formações de leste com ambições distintas.Os russos, segundos no ranking da IHF, entram em prova com ambição de brilhar, ao passo que os lituanos, 51.ºs, sonham simplesmente com alguma vitória e, quem sabe, um apuramento que seria histórico para a ronda seguinte.Olhando aos jogos recentes, os russos disputaram quatro encontros desde novembro, com apenas uma vitória, ao passo que os lituanos não jogam desde a qualificação para o Europeu, em maio, tendo curiosamente perdido o último encontro diante de Portugal.Em relação ao confronto direto, a Rússia venceu os dois jogos disputados entre estas duas equipas, por 30-22 e 33-22, ambos em 2014.