Rússia-Portugal: lusas dão o tudo por tudo rumo à qualificação para o Euro'2022

Portugal joga esta terça-feira, diante da Rússia, o derradeiro jogo que ditará a presença (ou ausência) da nossa Seleção Nacional feminina de futebol no próximo Campeonato da Europa da categoria.

No encontro da primeira mão da final do playoff de acesso ao Europeu de 2022, as jogadoras lusas perderam pela margem mínima (0-1) num jogo que disputou-se no Restelo e que acabou por decidir-se com um golo de Korovkina, após erro individual da guarda-redes Patrícia Morais.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que Portugal registou três vitórias (Escócia - por duas vezes - e Albânia) e duas derrotas (Finlândia e Rússia), enquanto que a seleção russa somou quatro triunfos (Kosovo, Turquia, Índia e Portugal) e uma derrota (Sérvia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a total superioridade da Rússia, seleção que venceu todos os quatro duelos até ao momento disputados entre os dois países.