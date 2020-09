Rússia-Sérvia: Moscovo recebe jogo da Liga das Nações

Encontro do Grupo 3 da Divisão B da Liga das Nações, com a Rússia a receber em Moscovo a visita da Sérvia, num encontro que promete emoções fortes e luta do princípio ao final. Em estreia nesta Liga das Nações, e sem jogar desde novembro do ano passado, russos e sérvios sabem que pode ser importante começar a ganhar para tentar a subida de divisão.



E mesmo sem grandes referências recentes, a verdade é que russos e sérvios chegam a este jogo vindos de boas sequências do ano passado: os russos ganharam sete dos últimos oito jogos, ao passo que os sérvios venceram quatro, empataram dois e perderam outros dois.



A fechar, olhar ao confronto direto, que nos mostra que este será o primeiro jogo oficial entre estas duas equipas, isto depois de três particulares nos quais se registaram dois empates e uma vitória russa.

CÓD 121 Rússia 2.45 Empate 3.06 Sérvia 2.85