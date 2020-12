SA Spurs-LA Lakers: duelo repleto de história

Poucas horas depois de se terem defrontado num dos últimos jogos de 2020, San Antonio Spurs e LA Lakers encontram-se num dos primeiros duelos de 2021, num embate no qual os californianos tentarão repetir o resultado da véspera, com um triunfo por 121-107.



Comandados por Lebron James, com 26 pontos e 8 assistências, os Lakers procuram nesta partida alcançar a sua quarta vitória na época, ao passo que os spurs tentam o terceiro triunfo, mas também travar uma sequência de dois desaires consecutivos.



Comandados pelo lendário Gregg Popovich, os Spurs têm esta temporada denotado alguma dificuldade para começar bem as partidas, já que em seis dos últimos oito duelos chegaram ao descanso na frente. Quanto aos Lakers, liderados por Frank Vogel, têm uma tendência inversa, com vantagem no final do primeiro quarto em quatro dos últimos cinco.



Quanto ao confronto direto, os Lakers levam quatro vitórias consecutivas, um registo que lhes permite ser a única equipa do campeonato com vantagem no historial diante dos de San Antonio. Por outro lado, ainda olhando ao confronto direto, note-se que essa vantagem dos Lakers se deve bastante ao facto de terem entrado quase sempre bem nas partidas, já que em seis das últimas sete ao intervalo já venciam.



Por fim, um olhar aos pontos: a média pontual dos últimos 10 jogos é de 112 para os Spurs e 115 para os Lakers; quanto ao total, é de 227 no caso dos Spurs e de 220 no dos Lakers. Números que deixam no ar a possibilidade de haver um bom registo pontual. Será...?