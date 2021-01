Sabadell-Lugo: fecho de jornada no segundo escalão em Espanha

Último jogo da 21.ª jornada da Segunda Divisão espanhola, com o Sabadell a receber a visita do Lugo, numa partida que colocará frente a frente duas equipas que entraram nesta ronda no 19.º e o 11.º postos, respetivamente.



Em melhor posição, com 27 pontos, o Lugo entra em campo ainda assim numa fase menos boa, com três jogos seguidos sem ganhar, incluíndo uma eliminação na Taça do Rei aos pés do Girona. Um resultado negativo que procurarão colocar no passado, isto num jogo no qual tentará também corrigir a fase fora de portas na Liga, já que apenas venceu dois dos dez jogos que disputou longe do seu reduto.



Quanto ao Sabadell, entra em campo com 19 pontos, dentro da zona de despromoção, e também vindo de uma derrota na Taça do Rei e igualmente com três jogos seguidos sem ganhar. Por outro lado, o Sabadell terá de reverter uma tendência de render menos a atuar em casa, já que apenas conseguiu conquistar 8 dos seus 19 pontos no Nova Creu Alta.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos mostra uma vantagem do Lugo nos seis jogos já disputados: venceram quatro deles e perderam dois, conseguindo marcar em cinco deles. O último jogo entre estas duas equipas foi em 2015, na altura com uma vitória para cada lado, ambas por 2-1.

CÓD 174 Sabadell 2.78 Empate 2.7 Lugo 2.63