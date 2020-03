Sagrada Esperança-Desportivo Huíla: na luta pelo pódio

Numa partida que será disputada à porta fechada devido aos receios em torno do coronavírus, Sagrada Esperança e Desportivo Huíla encontram-se na tarde de sábado no Quintalão, em Dundo, num duelo da 25.ª jornada do Girabola que colocará frente a frente o quinto e o quarto colocados da tabela, respetivamente.



Com 34 pontos, o conjunto da casa entra em campo a apenas 3 do adversário desta ronda, podendo por isso garantir um resultado que permita subir na tabela por troca direta com os de Huíla, que por seu turno tentam manter viva a perseguição ao pódio, onde está o Onze Bravos a curta distância.



Vindo de uma derrota na última partida disputada - 0-1 diante do Progresso -, o Sagrada Esperança viu ser interrompida uma série positiva de seis encontros seguidos sem perder, algo que tentará retomar neste duelo.



Quanto aos visitantes, defendem uma sequência de cinco encontros seguidos sem perder, com dois empates e três vitórias - os triunfos foram nos duelos mais recentes.



De notar que na primeira volta se registou um nulo entre estas duas equipas. Como será desta vez?

CÓD 169 S. Esperança 1.91 Empate 2.76 Desp. Huila 3.13