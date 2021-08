Saint-Étienne-Lille: campeão ainda não conseguiu vencer

Saint-Étienne e Lille defrontam-se, este sábado, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada do campeonato francês de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas formações que ainda não venceram na prova.

Nas duas primeiras jornadas, o Saint-Étienne empatou por duas vezes. Frente ao Lorient, a igualdade no marcador ficou-se pelo 1-1, enquanto que na deslocação ao terreno do Lens o encontro terminou com quatro golos (2-2). Já o atual campeão francês, que conta com os portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches no plantel, empatou na estreia (3-3) diante do Metz e foi goleado (0-4) na ronda seguinte pelo Nice.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Saint-Étienne registou dois empates (Lorient e Lens) e três derrotas (Clermont, Marselha e Eintracht Frankfurt), ao passo que o Lille somou uma vitória (Paris Saint-Germain), um empate (Metz) e três desaires (Benfica, FC Porto e Nice).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Lille, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Saint-Étienne a não conseguir melhor do que dois empates durante esse mesmo período.