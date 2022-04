Saint-Étienne-Marselha: duelo de extremos na Ligue 1

CÓD 163 Saint-Étienne 3.38 Empate 3.25 Marselha 2.06

Depois da paragem para os jogos das seleções, está de volta a ação na Ligue 1, com um embate entre duas equipas que ocupam posições bem distintas na tabela, isto pese embora até serem duas formações históricas.Em segundo, o Marselha chega a esta partida como o melhor atrás do Paris SG, com 53 pontos, menos 12 do que os líderes e mais 2 do que o Rennes. A formação marselhesa vem de quatro partidas seguidas sem perder (contando todas as provas), mas nos últimos seis jogos sofreu sempre pelo menos um golo. Falando em golos, em quatro dos últimos cinco jogos houve pelo menos 3 no total, sendo que em cinco dos mais recentes sete o Marselha foi a primeira equipa a marcar e ao intervalo estava na frente do marcador.Quanto ao Saint-Étienne, está em 18.º, com 27 pontos e chgea a este jogo vindo de três jogos seguidos sem perder. Uma sequência importante, à qual querem dar sequência neste duelo. Nota para o registo de golos, com tentos de ambas as equipas em cinco dos últimos sete jogos do Saint-Étienne.Quanto ao confronto direto, o registo tem sido de equilíbrio, com três vitórias do Saint-Étienne e quatro do Marselha nos últimos oito encontros. No mais recente, disputado em agosto, venceu o Marselha por 3-1.