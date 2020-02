Saint-Étienne-Marselha: equipa de Villas-Boas procura manter série imbatível

Sem perder há três meses, numa série iniciada a 2 de novembro na qual conseguiu onze vitórias e três empates, o Marselha procura esta quarta-feira manter a sua boa fase, quando pelas 20 horas visitar o reduto do Saint-Étienne, num encontro da 23.ª jornada da Ligue 1 que colocará frente a frente o 15.º e o 2.º colocados, respetivamente.



Vindo de um empate diante do Bordéus, o Marselha tentará certamente retornar aos triunfos neste embate, tendo pela frente uma equipa que na última partida saiu derrotada da visita ao reduto do Metz, por 3-1. De resto, de notar que no período imbatível do Marselha o Saint-Étienne venceu somente oito dos 19 encontros disputados (perdeu oito deles).



Na primeira volta, refira-se, o Marselha venceu em casa por 1-0, graças a um golo de Dario Benedetto.

CÓD 169 Saint-Étienne 2.81 Empate 3.03 Marselha 2.35