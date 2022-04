Saint-Étienne-Mónaco: monegascos num grande momento

CÓD 148 Saint-Étienne 3.99 Empate 3.63 Mónaco 1.77

Duelo de equipas que ocupam zonas distintas da tabela, com o antepenúltimo Saint-Étienne a receber a visita do quinto colocado Monaco, numa partida da 34.ª jornada da Ligue 1 que colocará frente a frente duas formações separadas por 25 pontos.Com vitórias nos últimos cinco jogos do campeonato (marcou 11 golos e sofreu 4), o Monaco é neste momento a equipa em melhor forma na Ligue 1 e tentará ampliar esse registo ante um conjunto de Saint-Étienne que nos últimos cinco encontros venceu um, empatou dois e perdeu outros dois. O Saint-Étienne, refira-se, marcou e sofreu nos últimos cinco encontros.Quanto ao confronto direto, o Monaco leva três jogos seguidos a marcar pelo menos um golo e sem perder diante do Saint-Étienne. Nesses três jogos o registo de golos foi sempre de 3 ou superior.