Saint-Étienne-Nîmes: em busca do regresso às vitórias

Equipas colocadas na metade inferior da tabela da Ligue 1, Saint-Étienne e Nîmes encontram-se este sábado em partida da 21.ª jornada do campeonato gaulês, num duelo no qual estarão frente a frente o 15.º e o 19.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, o Saint-Étienne chega a esta partida na sequência de quatro jogos seguidos a perder no campeonato (a última vitória foi a 4 de dezembro), sendo que pelo meio até somou resultados positivos nas taças, uma delas precisamente diante deste Nîmes, por 2-1, há cerca de um mês.



Quanto ao Nîmes, chega a este duelo com a corda na garganta, mercê da sua posição na zona de descida e pelo facto de já estar a 5 pontos do Metz e também pelo facto de no domingo, em jogo da Taça de França, ter sido arrasado pelo Dijon, ao perder por 5-0.



Relativamente ao confronto direto, de notar que o Nîmes não venceu nenhum dos últimos seis duelos contra o Saint-Etienne, num histórico no qual se registaram quatro vitórias e dois empates. Como será desta vez?

CÓD 146 Saint-Étienne 1.7 Empate 3.39 Nîmes 4.36