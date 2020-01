Salavat Ufa-Ak Bars Kazan: quarto duelo da temporada

Poucos dias depois de se terem encontrado pela quarta vez esta temporada, Salavat Ufa e Ak Bars Kazan voltam a defrontar-se para a KHL, num duelo que colocará frente a frente o quinto e o primeiro da Conferência Este, respetivamente.



Mais bem colocado, o AK Bars entra em campo com 58 pontos e com o moral em alta por ter ganho três dos quatro jogos já feitos entre estas duas equipas. Quanto aos da casa, chegam a esta partida com menos 13 pontos e vindos de duas derrotas consecutivas, uma delas precisamente ante este mesmo AK Bars.

CÓD 463 Salavat Ufa 3.04 Empate 3.66 Ak Bars Kazan 1.97