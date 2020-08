Sale Sharks-Exeter Chiefs: hora de colocar o calendário em dia

A disputarem apenas o segundo encontro no pós-pandemia, Sale Sharks e Exeter Chiefs encontram-se esta sexta-feira no The AJ Bell Stadium, numa partida da Premiership inglesa na qual se enfrentarão o terceiro e o primeiro colocados da tabela.



Vindos de uma vitória sobre os Leicester Tigers (26-13), os Chiefs entram em campo moralizados até por serem líderes com uma boa vantagem de 8 pontos para os Bears, ao passo que os Sharks, por seu turno, chegam a este jogo vindos de um desaire e com 41 pontos na tabela.



No que a confronto direto diz respeito, de notar que este será o quarto duelo da temporada entre estes conjuntos, havendo por agora vantagem dos Chiefs, com duas vitórias contra uma. Ainda assim, de referir que a partida mais recente acabou com vitória dos Sharks por 22-19.