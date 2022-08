Salernitana-AS Roma: equipa de José Mourinho em ação

CÓD 145 Salernitana 6.15 Empate 4.35 AS Roma 1.45

Arranca a Serie A para Salernitana e AS Roma, num duelo entre duas equipas que tiveram pré-temporadas com resultados distintos e que também entram em campo neste campeonato com ambições relativamente diferentes.A atuar em casa, a Salernitana vem de uma pré-temporada na qual empatou três jogos e venceu um, mas no jogo mais recente, o primeiro oficial, foi afastada da Taça de Itália pelo Parma. Já a Roma de José Mourinho, com quatro vitórias, um empate e uma derrota na pré-época, irá disputar o seu primeiro encontro oficial.Estas duas equipas já se enfrentaram por quatro ocasiões, as últimas duas na época passada, com a Roma a ter duas vitórias, por 4-0 e 2-1. Como será desta?