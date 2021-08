Salernitana-AS Roma: Mourinho procura novo triunfo na Serie A

Salernitana e AS Roma de José Mourinho defrontam-se, este domingo, pelas 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada da Serie A italiana, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que arrancaram o campeonato de forma distinta.

Na primeira ronda da prova, o Salernitana perdeu (2-3) na deslocação ao terreno do Bolonha, enquanto que a formação da capital italiana bateu a Fiorentina, no Olímpico de Roma, por 3-1.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Salernitana registou três vitórias (Fermana, Palermo e Reggina) e duas derrotas (Aston Villa e Bolonha), ao passo que a AS Roma somou quatro triunfos (Raja Casablanca, Trabzonspor - por duas vezes - e Fiorentina) e um desaire (Betis).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a somarem uma vitória e uma derrota nos dois duelos até ao momento disputados.