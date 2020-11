Salernitana-Cremonese: último visita reduto do segundo na Serie B italiana

Jogo de fecho de jornada na Serie B italiana, com um embate entre a segunda colocada Salernitana e o último classificado Cremonese. Um duelo de extremos, entre duas equipas que entrarão separadas por 11 pontos, mercê do facto de a Salernitana ter até ao momento ganho quatro encontros e ter empatado dois, ao passo que o Cremonese o melhor que conseguiu foram três empates.



Sem promessa de muitos golos, até porque o registo dos últimos encontros assim o indica, Salernitana e Cremonese entrarão nesta partida depois de duas semanas de paragem por causa de compromissos de seleções, num embate no qual curiosamente ambas partirão com o desejo de triunfar depois de uma derrota.



Note-se que o Cremonese, para lá de ainda não ter vencido, vai em quatro jogos seguidos a sofrer e três sem sequer marcar. Aliás, em seis jogos a formação visitante tem somente 3 golos e sofreu 7.



Relativamente ao confronto direto, olhando aos últimos seis embates entre estes conjuntos, a verdade é que o equilíbrio é total, com uma vitória para cada lado e quatro empates. No duelo mais recente, por exemplo, registou um empate, com uns incríveis seis golos no marcador. Um jogo 'estranho', especialmente tendo em conta que golos é algo em que estas equipas costumam poupar...

CÓD 211 Salernitana 1.92 Empate 2.92 Cremonese 3.19