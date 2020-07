Salernitana-Empoli: ainda a sonhar com a subida

A caminhar a passos largos para o seu final, a Serie B italiana tem esta sexta-feira um encontro entre equipas que ainda sonham com a subida de divisão via playoff, quando pelas 19 horas Salernitana e Empoli se defrontarem no Stadio Arechi.



Atualmente em sétimo, com 51 pontos, a Salernitana entra em campo vinda de um empate e uma derrota, ao passo que o Empoli, duas posições abaixo com menos 3 pontos, surge vindo de dois desaires seguidos. Apesar do bom momento, a verdade é que a Salernitana vai em oito jogos seguidos a sofrer, numa fase na qual conseguiu dois triunfos, três empates e três derrotas.



Quanto ao Empoli, vem das tais duas derrotas seguidas, ainda que curiosamente nos últimos oito tenha somado os mesmos resultados da Salernitana, com dois triunfos, três empates e três derrotas.



Quanto ao confronto direto, refira-se que a Salernitana sofreu golos nos últimos quatro duelos diante deste Empoli, numa sequência na qual venceu dois duelos e perdeu um. No mais recente, disputado em dezembro, registou-se um empate.