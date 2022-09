Salernitana-Empoli: separados por dois pontos

CÓD 183 Salernitana 2.2 Empate 3.25 FC Empoli 3.1

Em jogo da 5.ª jornada da Serie A, Salernitana e Empoli encontram-se esta segunda-feira no segundo de três jogos que disputarão neste dia. Com 5 pontos, a Salernitana entra em ronda na 11.ª posição, ao passo que o Empoli aparece três posições abaixo, na 14.ª posição, com 3 pontos.Ainda sem vitórias, o Empoli vai procurar neste duelo a sua primeira vitória, isto num jogo sem Nicolò Cambiaghi e Tommaso Baldanzi. Em termos de séries, note-se que o Empoli não venceu nenhuma das cinco partidas disputadas esta época, incluindo um desaire na Taça de Itália. Em termos de golos, nenhum desses jogos teve mais do que 2.Quanto à Salernitana, tem uma vitória, dois empates e uma derrota, com 5 golos marcados e 2 sofridos. Do ponto de vista individual, Franck Ribéry, Matteo Lovato, Emil Bohinen e Ivan Radovanovic são baixas, num jogo no qual a equipa de Salerno partirá em busca da quarta partida seguida sem perder.Em termos de confronto direto, estas duas equipas defrontaram-se na época passada em duas ocasiões, tendo o Empoli vencido em Salerno por 4-2 e depois empatado a um em casa.