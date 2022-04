Salernitana-Torino: 11.º visita reduto do último na Serie A

CÓD 145 Salernitana 3.9 Empate 3.38 Torino 1.86

Em jogo da 30.ª jornada da Serie A, Salernitana e Torino encontram-se este sábado no Stadio Arechi, numa partida que colocará frente a frente o 20.º e o 11.º colocados, respetivamente. Com 16 pontos, a Salernitana está em posição bastante delicada, ao passo que o Torino surge com 35, numa zona intermédia da tabela.Com 9 vitórias, 8 empates e 12 derrotas, o Torino está bastante longe da zona europeia, mas também tem uma margem segura para a despromoção, pelo que estará relativamente tranquilo nesta fase. Ainda assim, a verdade é que os de Turim não venceram nenhum dos últimos oito jogos, com quatro derrotas e quatro empates nesse período.Quanto à Salernitana, curiosamente tem uma fase recente similar, com nove jogos seguidos sem ganhar, num período no qual perdeu quatro jogos e empatou cinco. Por outro lado, os de Salerna levam já 22 jogos seguidos a sofrer golo, pelo que, a manter-se a tradição, haverá pelo menos um golo sofrido neste jogo...Quanto ao confronto direto, na primeira volta o Torino venceu por 4-0.