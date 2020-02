Salernitana-Trapani: últimos duelos registaram resultados semelhantes

Salernitana e Trapani defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 23.ª jornada da segunda liga italiana de futebol, num encontro que coloca frente a frente duas equipas com registos distintos na prova.



O Salertina entra para esta jornada na 6.ª posição, com 33 pontos, fruto de nove triunfos, seis empates e três derrotas, enquanto que o Trapani encontra-se no penúltimo lugar, com 19 pontos, após quatro vitórias, sete empates e onze derrotas no campeonato.



Nos últimos cinco jogos diputados, o Salernitana registou três triunfos (Pordenone, Pescara e Cosenza), um empate (Benevento) e uma derrota (Spezia), ao passo que o Trapani somou uma vitória (Ascoli), dois empates (Perugia e Venezia) e duas derrotas (Crotone e Cittadella).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos para cada uma das equipas, tendo-se registado ainda um empate entre ambos nos últimos cinco duelos.

CÓD 164 Salernitana 1.75 Empate 2.95 Trapani 3.75