Sam Querrey-Carreño Busta: espanhol tenta quebrar enguiço

Encontro da 1.ª ronda de Wimbledon, com um embate entre o norte-americano Sam Querrey e o espanhol Carreño Busta, numa partida na qual se enfrentarão o 54.º e o 13.º cotado da hierarquia ATP.



Em melhor posição no ranking, o espanhol venceu o único disputado entre ambos, numa partida jogada em 2019, no piso duro interior de Estocolmo, na altura em três sets. O problema é que o seu registo no All England Club é tudo menos positivo, já que se ficou pela primeira ronda nas cinco edições que ali jogou.



Do outro lado estará um norte-americano que fez bons resultados na preparação para o torneio londrino, com uma final em Maiorca e umas 'meias' em Estugarda. Foi aqui que, em 2017, conseguiu a sua melhor performance nnum Grand Slam, ao ser semifinalista, algo que demonstra o seu perigo neste torneio.

