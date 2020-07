Sampdoria-AC Milan: equipa de Rafael Leão em boa fase

A viver uma fase bastante positiva no pós-paragem, com onze jogos seguidos sem perder (quatro empates e sete vitórias), o AC Milan procura encerrar a sua temporada com chave de ouro, tendo esta quarta-feira um teste importante diante da Sampdoria, numa partida na qual um deslize pode custar caro, já que poderá permitir a ultrapassagem do Nápoles - surge logo atrás, com menos 1 ponto.



Moralizado pela tal boa fase, a equipa de Rafael Leão tem várias estatísticas positivas do seu lado, como o facto de ter sido a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco duelos, ainda que por outro lado já vá em seis duelos seguidos a sofrer golos. Por outro lado, sete dos últimos oito encontros dos milaneses tiveram pelo menos três golos, tal como oito dos últimos dez dos de Génova.



Quanto ao confronto direto, fazendo desde já a ressalva de que em nove dos últimos dez o marcador não teve mais do que dois golos, de referir que o equilíbrio tem sido a nota dominante: nos últimos sete encontros houve três vitórias da Samp, três do Milan e somente um empate. Como será desta vez?

CÓD 105 Sampdoria 5 Empate 4.06 AC Milan 1.65