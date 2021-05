Sampdoria-AS Roma: Paulo Fonseca em apuros

Vindo de uma goleada sofrida em casa do Manchester United, a Roma volta este domingo às lides internas para uma visita ao reduto da Sampdoria, numa partida na qual Paulo Fonseca e companhia estão obrigados a dar um sinal de resposta.



Sem vencer há cinco encontros - contando também o jogo de Inglaterra -, a Roma vive uma má fase, agravada pelas várias dores de cabeça a nível de lesionados, com uma lista longa na qual entram Jordan Veretout, Nicolò Zaniolo, Pau López, Stephan El Shaarawy, Riccardo Calafiori, Pedro e Leonardo Spinazzola. Por outro lado, a Roma, que é sétima com 55 pontos, sofreu pelo menos 2 golos nos últimos quatro encontros que disputou fora de casa.



Quanto à Sampdoria, nona com 42 pontos, vem numa série de altos e baixos, com três vitórias nos últimos dez jogos, às quais juntou ainda quatro derrotas e três empates. Por outro lado, note-se que apenas um dos últimos seis jogos da Samp tiveram mais do que 3 golos.



Quanto ao confronto direto, note-se que a Roma não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos que disputou diante desta Sampdoria, sendo que no mais recente triunfou por 1-0. Como será desta vez?

CÓD 149 Sampdoria 2.7 Empate 3.42 AS Roma 2.23