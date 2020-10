Sampdoria-Génova: duelo de rivais da mesma cidade

Dérbi da cidade de Génova no fecho da jornadaa 6 da Serie A, com a Sampdoria a entrar em campo em melhor posição e também em melhor fase do que a rival da cidade.



Atualmente em sétimo, com 9 pontos, a Samp vem de quatro vitórias seguidas, três delas para a Serie A, ao passo que o Génova, 15.º com 4 pontos, até vem de um triunfo, mas nos jogos anteriores tinha sofrido duas derrotas e um empate.



Equipas com história e rivalidade entre si, Sampdoria e Génova têm-se defrontado nas temporadas mais recentes, havendo uma ligeira vantagem da Sampdoria, com seis vitórias contra duas do Génova. Os outros dois encontros acabaram em empate.



Olhando agora a estatísticas, note-se que 19 dos últimos 22 jogos da Sampdoria na Serie A tiveram pelo menos 3 golos, sendo que nesse aspeto há a ter em conta o facto de o Genova não ter marcado em cinco dos últimos sete. Por outro lado, o mesmo Génova venceu apenas três dos últimos 30 encontros fora de casa na Serie A.

CÓD 178 Sampdoria 1.92 Empate 3.65 Génova 3.88