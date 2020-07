Sampdoria-Genova: visitantes entre a espada e a parede

Sampdoria e Genova dão, esta quarta-feira, início à 35.ª jornada da Liga italiana de futebol, num encontro que irá disputar-se no Estádio Luigi Ferraris, em Genova, e que colocará frente a frente duas formações em momentos distintos nesta fase final da prova.

À entrada para esta ronda, a Sampdoria posiciona-se no 13.º lugar, com 41 pontos, fruto de 12 vitórias, cinco empates e 17 derrotas até ao momento no campeonato, enquanto que o Genova encontra-se no lugar acima da linha d'água (17.º), com 33 pontos - mais quatro que o Lecce, 18.º -, após somar oito triunfos, nove empates e 17 desaires.

Nos últimos cinco jogos disputados, a Sampdoria registou quatro triunfos (Spal, Udinese, Cagliari e Parma) e uma derrota (Atalanta), ao passo que o Genova somou dois triunfos (Spal e Lecce), um empate (Udinese) e duas derrotas (Nápoles e Torino).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos da Sampdoria nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, contra nenhum do Genova. Pelo meio, registaram-se dois empates entre as duas formações.