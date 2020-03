Sampdoria-Hellas Verona: Miguel Veloso ausente

Numa das poucas partidas que escapou aos adiamentos por causa do coronavírus, Sampdoria e Hellas Verona devem encontrar-se esta segunda-feira em Génova, numa da 26.ª jornada que colocará frente a frente o 17.º e o 8.º colocados respetivamente.



Em melhor posição na tabela, o conjunto visitante entra em campo com 35 pontos, a 4 dos postos europeus, e vem numa série de nove duelos consecutivos sem perder, na qual alcançou quatro vitórias e cinco empates.



Quanto à Samp, chega a este encontro em posição aflitiva, já que está somente um posto acima da zona de descida, com 23 pontos e vinda de uma sequência nada positiva de apenas duas vitórias nos sete encontros disputados no presente ano civil (empatou outra duas e perdeu três).



Na primeira volta o Verona venceu por 2-0, numa partida na qual contou com o português Miguel Veloso, um jogador que é um dos três ausentes para este jogo, a par de Marco Faraoni e Fabio Borini. Do lado oposto, refira-se, a Sampdoria não terá Alex Ferrari, Morten Thorsby, Karol Linetty, Gastón Ramírez e Nicola Murru.

CÓD 158 Sampdoria 2.52 Empate 3.07 Hellas Verona 2.74