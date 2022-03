Sampdoria-Juventus: Vecchia Signora num grande momento

CÓD 130 Sampdoria 4.92 Empate 3.74 Juventus 1.61

Encontro da 29.ª jornada da Serie A, com a quarta colocada Juventus, com 53 pontos, a visitar o reduto da Sampdoria, uma equipa que ocupa a 15.ª posição, com 26.A viver um grande momento, com onze partidas seguidas sem perder e três triunfos consecutivos nos encontros mais recentes, a Juventus está em fase de recuperação e entra nesta partida a 4 pontos do 3.º posto e 7 do 1.º. Uma diferença ainda considerável, que pode a pouco e pouco começar a esbater-se. Para lá da tal sequência de resultados, a Juventus foi a primeira equipa a marcar nos últimos cinco jogos, sendo que em quatro deles foi também aquela que chegou ao descanso na frente. Falando em golos, apenas um dos últimos seis jogos da Juventus teve 3 ou mais golos.Quanto à Samp, vem de duas derrotas e nos últimos dez encontros apenas venceu dois. Em cinco dos últimos sete foi a primeira equipa a sofrer.Quanto ao confronto direto, a Juventus leva seis vitórias seguidas, isto em jogos nos quais foi a primeira equipa a marcar e aquela que ao intervalo já comandava. De notar que este será o terceiro jogo da temporada entre estas duas equipas, depois do 3-2 para a Serie A e do 4-1 para a Taça.