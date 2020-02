Sampdoria-Nápoles: duas formações muito aquém dos registos da última temporada

Sampdoria e Nápoles defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 22.ª jornada da Serie A, num encontro que opõe duas formações aquém daquilo que alcançaram na última temporada - 9.º e 2.º lugar, respetivamente.



No que toca à classificação destas duas equipas, de notar que a Sampdoria entra para esta jornada na 16.ª posição da tabela classificativa, com 20 pontos, enquanto que o Nápoles é 11.º colocado, com 27.



Nos últimos cinco jogos disputados, a Sampdoria registou uma vitória (Brescia), dois empates (AC Milan e Sassuolo) e duas derrotas (Juventus e Lazio), ao passo que o Nápoles somou três triunfos (Perugia, Lazio e Juventus) e duas derrotas (Lazio e Nápoles).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos da formação napolitana contra apenas um da Sampdoria.

CÓD 142 Sampdoria 4.37 Empate 3.58 Nápoles 1.73