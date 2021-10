Sampdoria-Spezia: visitantes sofrem golo há 25 jogos

No jogo de abertura da jornada 9 da Serie A há um duelo de aflitos em Génova, com a Sampdoria a receber a visita do Spezia, numa partida que colocará frente a frente o 17.º, com 6 pontos, e o 16.º, com 7.



Com menos um ponto do que o adversário, a equipa de Adrien está uma posição acima da zona de descida e vem numa série de quatro duelos seguidos sem ganhar e sempre a sofrer golos. Nos últimos seis duelos da Samp houve sempre pelo menos 3 golos no total do marcador, sendo que em cinco deles a Sampdoria já perdia ao intervalo.



Quanto ao Spezia, apesar de estar acima na tabela e ter vencido no último jogo, tem uma estatística bastante negativa no ativo: leva já 25 jogos seguidos a sofrer golo! Nos últimos cinco duelos houve sempre pelo menos 3 tentos no tento, sendo que dos últimos dez somente dois não tiveram também um golo da formação do Spezia.



Quanto ao confronto direto, há dois jogos oficiais a apontar, com uma vitória do Spezia e um empate. Em ambas as partidas as duas equipas marcaram e o marcador pelo menos 3 golos.

CÓD 204 Sampdoria 1.66 Empate 4.05 Spezia 4.35