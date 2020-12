San Francisco 49ers-Buffalo Bills: ação madrugada fora na NFL

Encontro inter-conferências na NFL, com os San Francisco 49ers a receberem na madrugada desta terça-feira a visita dos Buffalo Bills, numa partida da 12.ª jornada de jogos do campeonato de futebol americano no qual se enfrentarão o 9.º da NFC e o 3.º da AFC.



Com oito vitórias e três derrotas até ao momento, os visitantes são a equipa que tem uma melhor época até ao momento, ao passo que os visitados têm um registo negativo, com cinco vitórias e seis derrotas. Curiosamente, ambas as equipas chegam a este jogo vindas de vitórias, ainda que olhando ao registo dos últimos quatro jogos aí se vejam diferenças: os 49ers perderam três; os Bills apenas um.



Quanto ao confronto direto, este será o primeiro encontro desde 2016, época na qual os de Buffalo venceram por 45-16. Haverá vingança?

CÓD 531 San F. 49ers 1.78 Empate 12.51 Buffalo Bills 1.89