San Francisco 49ers-Indianapolis Colts: duelo da 7.ª jornada da NFL

San Francisco 49ers e Indianapolis Colts defrontam-se, na madrugada desta segunda-feira, pelas 01:20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a sétima jornada da NFL, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que arrancaram a prova de forma algo atribulada.

À entrada para esta ronda, os San Francisco 49ers posicionam-se no 10.º lugar da National Football, fruto de duas vitórias e três derrotas, enquanto que os Indianapolis Colts encontram-se no 11.º posto, com dois triunfos e quatro desaires até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os San Francisco 49ers registaram duas vitórias (Detroit Lions e Philadelhpia Eagles) e três derrotas (Green Bay Packers, Seattle Seahawks e Arizona Cardinals), ao passo que os Indianapolis Colts somaram dois triunfos (Miami Dolphins e Houston Texans) e três desaires (Los Angeles Rams, Tennessee Titans e Baltimore Ravens).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Indianapolis Colts, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os San Francisco 49ers a levarem a melhor no outro embate realizado.