San Francisco 49ers-Los Angeles Rams: duelo da quarta ronda da NFL

CÓD 644 San F. 49ers 1,73 Empate 12 LA Rams 1,97

Duelo de equipas da NFC na quarta jornada da temporada regular da NFL, com os San Francisco 49ers a receberem na madrugada desta terça-feira a visita dos Los Angeles Rams, num duelo que colocará frente a frente o 14.º e o 5.º, respetivamente.Em melhor posição, os Los Angeles Rams entram em campo com duas vitórias e uma derrota no registo, sendo que os dois triunfos foram nos jogos mais recentes, diante de Arizona e Atlanta. Quanto aos 49ers, têm umas vitórias e duas derrotas.Em termos de confronto direto, refira-se que no último ano estas duas equipas já se encontraram por três vezes, havendo vantagem dos San Francisco 49ers, com duas vitórias contra uma dos Los Angeles Rams.