San Francisco 49ers-Los Angeles Rams: visitantes procuram travar má sequência

CÓD 281 San F. 49ers 2.3 Empate 12.5 LA Rams 1.49

Encontro entre equipas da National Football Conference (NFC) nesta 10.ª semana de jogos da NFL, com os San Francisco 49ers, décimos com três vitórias em oito jogos, a receberem a visita dos Los Angeles Rams, uma equipa que ocupa a terceira posição, com sete triunfos em nove duelos disputados.Apesar de em melhor momento na tabela, os Rams chegam a este jogo vindos de um desaire, tal como os 49ers - ambos com desaires fora de portas. A diferença acaba por ser o registo global, especialmente o consecutivo dos Rams, que antes desse desaire tinham ganho quatro encontros consecutivos, ao passo que os 49ers apenas tinham vencido um dos anteriores cinco.Já mais positivo é o registo do confronto direto para os San Francisco 49ers, que venceram os últimos quatro duelos diante dos Los Angeles Rams, dois deles na época passada: primeiro por 24-16 em casa e depois por 23-20 fora de portas. Irá a história repetir-se?