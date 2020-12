San Francisco 49ers-Washington FT: conjuntos do meio da tabela

San Francisco 49ers e Washington FT defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 14.ª jornada da NFL (campeonato norte-americano de futebol americano), num encontro que colocará frente a frente duas formações que se encontram atualmente nos lugares a meio da tabela.

À entrada para esta ronda, os San Francisco 49ers posicionam-se no 9.º lugar, com cinco vitórias e sete derrotas, enquanto que os Washington Football Team é 8.º colocado, também com cinco triunfos e sete desaires até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que os San Francisco 49ers registaram uma vitória (Los Angeles Rams) e quatro derrotas (Seattle Seahawks, Green Bay Packers, New Orleans Saints e Buffalo Bills), ao passo que os Washington FT somaram três triunfos (Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys e Pittsburgh Steelers).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade dos San Francisco 49ers, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre os dois conjuntos, com os Washington FT a vencerem em apenas uma ocasião.