San Jose Sharks-St. Louis Blues: duelo da NHL

San Jose Sharks e St. Louis Blues defrontam-se, na madrugada deste sábado (01h00, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo.

À entrada para esta ronda, os San Jose Sharks posicionam-se no 7.º lugar da Conferência Este, com 33 pontos, fruto de 14 vitórias (quatro em OT) e 15 derrotas (cinco em OT), enquanto que os St. Louis Blues encontram-se no 7.º posto, com 25 pontos, após somarem onze triunfos (cinco em OT) e 16 derrotas (três em OT) até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os San Jose Sharks registaram três vitórias (St. Louis Blues e Anaheim Ducks - por duas vezes) e duas derrotas (ambas diante dos Vegas Golden Knights), ao passo que os St. Louis Blues somaram cinco desaires consevutivos (Los Angeles Kings e Vegas Golden Knights - ambas em duas ocasiões cada - e San Jose Sharks).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos San Jose Sharks, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com os St. Louis Blues a levarem a melhor nos dois restantes embates.