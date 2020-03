San Lorenzo-Lanús: formações com algumas ausências

San Lorenzo e Lanús defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 23.ª jornada da Superliga argentina, num encontro entre duas formações separadas apenas por três pontos na tabela classificativa.



Para este encontro, o Lanús não poderá contar com Jose Gomez e Lucas Vera, assim como o San Lorenzo não poderá contar com o contributo de Nicolas Navarro e Victor Salazar, todos ausentes por lesão.



À entrada para esta jornada, o San Lorenzo posiciona-se no 10.ª lugar, com 33 pontos, fruto de dez vitórias, três empates e nove derrotas, enquanto que o Lanús é 4.º classificado, com 36, após somar nove triunfos, nove empates e quatro derrotas até ao momento no campeonato.



Nos últimos cinco jogos disputados, o San Lorenzo registou dois triunfos (Vélez Sarsfield e Aldosivi) e três derrotas (Newell's Old Boys, Tallers Córdoba e Racing Club), ao passo que o Lanús somou uma vitória (U. Católica), três empates (Newell's Old Boys, Atl. Tucuman e Estudiantes) e uma derrota (U. Católica).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do San Lorenzo contra um do Lanús, tendo-se registado ainda dois empates entre ambos nos últimos cinco duelos travados.

CÓD 348 San Lorenzo 2.46 Empate 2.85 Lanús 2.65