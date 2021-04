San Lorenzo-Santos: primeira mão da final do playoff de qualificação da Libertadores

San Lorenzo e Santos defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira (01h30, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira mão da final do playoff de qualificação da Libertadores, num encontro que será disputado no Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o San Lorenzo registou três vitórias (U. de Chile, Estudiantes de La Plata e Rosario Central) e duas derrotas (Aldovisi e Defensa y Justicia), enquanto que o Santos somou dois triunfos (Lara e Ituano), dois empates (Ferroviária e Lara) e uma derrota (São Paulo).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas equipas, com ambas a somarem uma vitória e uma derrota nos dois duelos até ao momento disputados entre as duas formações.