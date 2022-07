San Lorenzo-Talleres: equipa de Pedro Caixinha tenta entrar nos eixos

CÓD 197 San Lorenzo 2.35 Empate 2.9 Talleres 2.9

Equipa comandada por Pedro Caixinha, o Talleres (23.º, com 8 pontos) visita na noite de segunda-feira o reduto do San Lorenzo, num jogo da 10.ª jornada do campeonato argentino no qual terá pela frente uma equipa que está na 11.ª posição, com 12 pontos.Apenas em ação no plano interno, o San Lorenzo vem de três jogos seguidos sem perder, com dois empates e uma vitória, sendo que no total da época de campeonato apenas têm precisamente esse desaire - a maior tendência são os empates, 6 no caso. Falando em tendência, o San Lorenzo leva cinco jogos seguidos a marcar e também a sofrer.Quanto ao Talleres, está na mó de cima pelo facto de estar nos quartos-de-final da Libertadores, mas no plano interno tem andado em altos e baixos. Na verdade, no último jogo que disputou conseguiu travar uma sequência de seis jogos seguidos sem ganhar, na qual tinha perdido quatro encontros e empatado dois. Contando todas as provas, e agora falando em golos, nenhum dos últimos dez encontros teve mais do que 2 golos.Em relação ao confronto direto, a tendência de poucos golos é também habitual, já que nenhum dos últimos cinco jogos teve mais do que 2 golos. Por outro lado, em sete dos últimos nove jogos entre estas duas equipas foi o Talleres a primeira equipa a marcar.