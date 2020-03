San Luis-Deportes Copiapo: formações com mau arranque na 2.ª divisão chilena

San Luis e Deportes Copiapo defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para 4.ª jornada do segundo escalão chileno de futebol.



À entrada para esta jornada, o San Luis posiciona-se no 10.º lugar, com três pontos, fruto de uma vitória e uma derrota nos únicos jogos disputados até ao momento para a provam enquanto que o Deportes Copiapo encontra-se no 11.º posto, com três pontos, após um triunfo e duas derrotas.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira vantagem do San Luis com duas vitórias contra apenas uma do Deportes Copiapo nos últimos cinco duelos entre as duas equipas.