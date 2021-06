Sandefjord-Bodo/Glimt: duelo de opostos na Noruega

Num jogo do campeonato norueguês, o líder Bodo/Glimt recebe a visita do antepenúltimo Sandefjord, numa partida em atraso da 10.ª jornada do campeonato. Aliás, o Sandefjord entra em campo com 7 jogos apenas, contra os 11 já disputados pelo Bodo/Glimt.



Com 23 pontos, o Bodo/Glimt tem sete vitórias, dois empates e duas derrotas até ao momento, sendo que levam quatro jogos a sofrer golos. Falando em golos, o Bodo/Glimt foi a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez, sendo que apenas dois dos últimos sete tiveram mais do que 3 golos - um deles tem... 9 golos!



Quanto ao Sandefjord, tem duas vitórias e cinco derrotas, sendo que no capítulo do golo tem uma estatística inversa, já que todos os sete jogos que disputou este ano tiveram mais do que 3 golos. Por outro lado, em quatro dos últimos cinco foi a primeira equipa a encaixar.



Quanto ao confronto direto, o Sandefjord leva 15 jogos seguidos a sofrer diante deste oponente, pernate o qual também conseguiu marcar nos últimos sete encontros. Ainda assim, leva seis sem ganhar, sendo que em cinco deles foi também a primeira equipa a sofrer. Enfim, uma estatística que aponta para... golos!

CÓD 166 Sandefjord 4.55 Empate 3.47 Bodo/Glimt 1.51