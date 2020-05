Sangju Sangmu-Gangwon: arranque da 2.ª jornada da K League

A 2.ª jornada do campeonato sul-coreano de futebol (K-League) arranca com um Sangju Sangmu-Gangwon, duas formações que tiveram resultados bem distintos na jornada inaugural da prova.

Na 1.ª ronda, o Sangju Sangmu foi goleado (4-0) na visita ao reduto do Ulsan Hyundai, enquanto que o Gangwon venceu (3-1) na receção ao Seoul, resultado que coloca a formação de Sangju na última posição da prova, ainda sem qualquer ponto conquistado, ao passo que o Gangwon é 2.º classificado, com três pontos, logo atrás do Ulsan Hyundai.

Num jogo que decorrerá à porta fechada, devido ao surto do novo coronavírus, de notar que estas duas equipas costumam ter resultados, nos jogos que defrontam entre si, com bastantes golos. De notar que, dos últimos cinco duelos registados, apenas um teve menos de dois golos, sendo que três registaram, pelo menos, três golos.