Sant. Wanderers-Palestino: forasteiros com ligeira vantagem no confronto direto

Santiago Wanderers e CD Palestino defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 7.ª jornada do campeonato chileno de futebol, num encontro entre duas formações que têm apresentado resultados algo distintos.



À entrada para esta jornada, os Santiago Wanderers posicionam-se na penúltima posição da prova, com quatro pontos, fruto de um triunfo, um empate e quatro derrotas, enquanto que o Palestino somou duas vitórias, três empates e uma derrota.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Santiago Wanderers registou uma vitória (U. De Concepcion), um empate (A. Italiano) e três derrotas (O'Higgins, Santiago Wanderers e La Serena), ao passo que Palestino somou um triunfo (A. Italiano), dois empates (O'Higgins e Antofagasta) e duas derrotas (Guarani e CD Palestino).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Palestino contra apenas um do Santiago Wanderers nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, tendo-se registado ainda dois empates.

CÓD 190 Sant. Wanderers 2.29 Empate 3.05 CD Palestino 2.43