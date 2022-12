Santa Clara-Arouca: só uma equipa ainda está na luta

CÓD 114 Santa Clara 2,55 Empate 2,85 Arouca 2,35

Dia de decisões na Allianz Cup, com Santa Clara e Arouca a defrontarem-se esta sexta-feira nos Açores, numa partida na qual apenas os visitantes entram em campo com algo para definir. Com 5 pontos na segunda posição, a turma de Arouca tem de vencer e esperar que o Leixões não ganhe diante do Feirense.O Arouca leva três jogos sem perder, sendo que em seis dos últimos sete jogos foi a primeira equipa a marcar. Falando em golos, em apenas dois dos últimos nove jogos o marcador teve 3 ou mais golos. Curiosamente um deles foi no jogo mais recente, na vitória por 3-0 sobre a Oliveirense.Quanto ao Santa Clara, leva três jogos sem ganhar, todos para esta Allianz Cup, sendo que sofre golos há quatro jogos. Em cinco dos últimos seis ambas as equipas marcaram pelo menos um golo.Em relação ao confronto direto, nos últimos quatro jogos ambas as equipas também marcaram, sendo que um desses jogos foi esta temporada, com a vitória do Arouca neste mesmo reduto açoriano por 2-1.