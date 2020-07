Santa Clara-Aves: formações com o futuro já definido

Santa Clara e Desportivo das Aves defrontam-se, esta terça-feira, na Cidade do futebol, em jogo a contar para a 32.ª jornada da Liga NOS, num encontro entre duas formações que já conhecem aquele que será o seu futuro na prova.

À entrada para esta jornada, o Santa Clara já entra em campo com a certeza de que na próxima temporada estará presente no principal escalão português de futebol, ao posicionar-se no 11.º lugar, com 38 pontos, fruto de dez vitórias, oito empates e 13 derrotas até ao momento no campeonato. Já o Desportivo das Aves sabe que o seu destino passará pela segunda divisão, ao encontrar-se no último lugar da prova, com 17 pontos, após somar cinco triunfos, dois empates e 24 derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, a formação açoriana registou uma vitória (Benfica), um empate (Portimonense) e três derrotas (Boavista, Marítimo e Sporting), a mesma sequência que o Aves registou, ao vencer o Vitória de Setúbal, ao empatar com o FC Porto e ao perder nas deslocações ao Gil Vicente e Sp. Braga e na receção ao Moreirense.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Santa Clara nos últimos cinco duelos travados entre as duas formações, com o Aves a vencer em apenas uma ocasião. Pelo meio, registaram-se ainda dois empates.