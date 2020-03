Santa Clara-FC Porto: dragão pode saltar para o topo

Ainda antes de o Benfica entrar em ação nesta 23.ª jornada, o FC Porto tem esta segunda-feira uma chance de ouro para colocar os encarnados sob pressão, quando pelas 19h30 receber a visita do Santa Clara, num encontro no qual terá pela frente o 9.º colocado da Liga NOS, uma equipa que tem habituado os seus fãs a ser mais eficaz fora do que em casa (tem 15 pontos fora e 14 no seu reduto).



Vindo do adeus europeu, após o afastamento da Liga Europa aos pés do Bayer Leverkusen, o dragão entra nesta partida num momento algo delicado do ponto de vista anímico, ainda que o registo recente na Liga NOS dê alguma esperança, já que nos últimos cinco duelos os portistas venceram todos.



Curiosamente, os açorianos também estão numa boa fase, já que venceram quatro dos últimos cinco encontros, ainda que tenham perdido no mais recente, ao cair em casa do Moreirense, por 2-1.



No que a estatísticas diz respeito, de notar que o FC Porto marcou pelo menos dois golos nos últimos quatro encontros da Liga fora de casa, sendo que no confronto direto tem vitórias nos últimos oito duelos com os açorianos - em metade deles não sofreu golos.

CÓD 127 Santa Clara 6.01 Empate 4.04 FC Porto 1.49